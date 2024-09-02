Андрей Травников пришёл на линейку в школу-интернат в Новосибирске

«Из стен этой школы вышло немало именитых спортсменов, победителей и призеров международных и всероссийских соревнований. Уверен, что и в числе тех ребят, что сегодня выстроились на линейку, есть будущие чемпионы», — написал в своём telegram-канале Андрей Травников.