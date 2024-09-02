Андрей Травников пришёл на линейку в школу-интернат в Новосибирске

В понедельник, 2 сентября 2024, губернатор НСО посетил линейку в школе-интернате в Калининском районе Новосибирска. Андрей Травников поздравил учащихся и педагогов не только с Днём знаний — сегодня учреждение открылось после капитального ремонта.
За лето строители успели отремонтировать кабинеты (оснащены интерактивными досками); обновить столовую, зону отдыха, спортзал для самбо, тренажёрный зал и лабораторию по тестированию функционального состояния спортсменов; создать условия для прохождения спортивной подготовки.
Отмечается, что в скором времени учащиеся хоккейного класса смогут разместиться в обновлённом хостеле, расположенном в ДС «Сибирь».
«Из стен этой школы вышло немало именитых спортсменов, победителей и призеров международных и всероссийских соревнований. Уверен, что и в числе тех ребят, что сегодня выстроились на линейку, есть будущие чемпионы», — написал в своём telegram-канале Андрей Травников.