Посольство России во Франции не получало обращений от Дурова

«Никаких обращений со стороны Павла Дурова и/или его представителей в посольство не поступало», — сообщили в диппредставительстве.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
Позже Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Накануне французские СМИ сообщили, что Дуров вместе с его спутницей Юлией Вавиловой был замечен на прогулке на Елисейских полях в Париже. Согласно СМИ, предприниматель остановился в одной из парижских гостиниц и поручил риелтору подыскать ему квартиру, куда рассчитывает переехать на следующих выходных.