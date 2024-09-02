Виталий Хоценко открыл омский лицей для будущих инженеров и предпринимателей

Сегодня, 2 сентября, губернатор Омской области Виталий Хоценко торжественно открыл лицей по подготовке будущих предпринимателей и инженеров. Новый лицей находится на Космическом проспекте, шефство над ним взяла госкорпорация «Роскосмос».
Лицей является структурным подразделением Омского авиационного колледжа имени Н. Е. Жуковского. В образовательном учреждении оборудованы специальные «космические» классы и мастерские, где есть все необходимое для профильных занятий.
Виталий Хоценко поблагодарил партнеров за помощь в материально-техническом оснащении лицея.
«Благодаря президентскому национальному проекту “Образование” у нас появилась возможность создать такую замечательную школу на 1122 места. Глава государства Владимир Владимирович Путин ставит задачу — достичь технологического суверенитета страны. Для этого нужны квалифицированные кадры», — рассказал глава региона.
Губернатор также отметил, что с нового учебного года в Омской области стартует долгосрочный региональный проект «Территория опережающего развития инженерного образования». В него войдут 21 детский сад и 8 школ, вузы и предприятия — все они будут развивать инженерное образование по профилям.
Инженерный лицей на Космическом проспекте станет базовой для проекта. Образовательная модель в лицее будет предусматривать сочетание обучения школьников с исследовательской деятельностью в вузах и производственной практикой на предприятиях-партнерах.
В первый год обучения новый лицей уже принял на обучение 140 первоклассников.