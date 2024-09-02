Аксенов: В Крыму открылся новый туристический образовательный кластер

Новый образовательный кластер «Профессионалитет индустрии гостеприимства» появился в Симферополе на базе ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства». Учиться там будут студенты, которые получают среднее профессиональное образование. В его открытии принял участие глава Крыма Сергей Аксенов.
«Уверен, что открытие нового кластера позволит повысить уровень подготовки кадров, будет способствовать дальнейшему развитию туризма и в целом экономики нашей республики», — сказал Аксенов.
Открытие образовательного кластера стало возможным благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Сообщается, что партнерами колледжа являются предприятия реального сектора экономики.
Напомним, ранее КП-Крым уже писала, что Сергей Аксенов поздравил школьников с началом учебного года и принял участие в торжественной линейке в одной из школ Симферополя.