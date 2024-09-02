Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аксенов: В Крыму открылся новый туристический образовательный кластер

В Симферополе будут готовить будущих специалистов туристической сферы.

Источник: Сергей Аксенов в телеграме

Новый образовательный кластер «Профессионалитет индустрии гостеприимства» появился в Симферополе на базе ГБПОУ РК «Романовский колледж индустрии гостеприимства». Учиться там будут студенты, которые получают среднее профессиональное образование. В его открытии принял участие глава Крыма Сергей Аксенов.

«Уверен, что открытие нового кластера позволит повысить уровень подготовки кадров, будет способствовать дальнейшему развитию туризма и в целом экономики нашей республики», — сказал Аксенов.

Открытие образовательного кластера стало возможным благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Сообщается, что партнерами колледжа являются предприятия реального сектора экономики.

Напомним, ранее КП-Крым уже писала, что Сергей Аксенов поздравил школьников с началом учебного года и принял участие в торжественной линейке в одной из школ Симферополя.

образование