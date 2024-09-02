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Лукашенко назвал конфликт на Украине проблемой Белоруссии

МИНСК, 2 сен — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине — это и белорусская проблема.

Источник: AP 2023

«Подобрались прямо к нам. Война на Украине — это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Президент обратил внимание, что и Белоруссии в этих условиях приходится весьма непросто — «против нее развязана экономическая война». «Я просто пытаюсь как главнокомандующий вооруженными силами уберечь вас, чтобы вы не почувствовали этого военного напряжения», — сказал президент Белоруссии.

Он подчеркнул, что страна продолжает развиваться в сложных условиях, в том числе в условиях незаконных санкций. «И только благодаря тому, что мы на Востоке сумели выстроить наши отношения с Россией и Китаем, другими странами, с африканскими странами, нам удается балансировать», — сказал глава государства.

Говоря об обстановке вокруг Белоруссии, он обратил внимание, что в мире идет очень жестокая борьба за лидерство и обладание новейшими технологиями. Президент Белоруссии убежден, что США не выдержат эту войну, мир будет развиваться по своим законам и в итоге станет многополярным. «И они понимают: если появится многополярность — то всё», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко Александр