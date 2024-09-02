Лукашенко назвал конфликт на Украине проблемой Белоруссии

«Подобрались прямо к нам. Война на Украине — это тоже наша проблема. И никакая там уже не война между Россией и Украиной. Там война между Россией и теми государствами, которые России помогают (хоть немного, но помогают), и натовскими государствами как минимум. Поэтому нам надо немало сделать, чтобы эти страшные процессы остановить», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.