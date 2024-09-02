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Владимир Путин и Дмитрий Демешин обсудили проблему расселения бараков в Хабаровском крае

В ходе рабочей встречи с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным президент страны Владимир Путин отметил проблему аварийного жилья в регионе.

Дмитрий Демешин рассказал, что в крае активно наращивается строительство жилья, также исполняется поручение президента по расселению бараков. Однако, как отметил Владимир Путин, процент аварийного жилья в регионе все еще высокий.

«Процент временного жилья высок в крае, и, конечно, мы разработали свою программу. Кроме этого, находимся в плотном взаимодействии с правительством Российской Федерации. Нам сейчас по итогам визита Михаила Владимировича Мишустина субсидировали расселение ряда бараков, в том числе из федерального бюджета, который нам тоже помог», — объяснил Дмитрий Демешин.