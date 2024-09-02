Владимир Путин и Дмитрий Демешин обсудили проблему расселения бараков в Хабаровском крае

«Процент временного жилья высок в крае, и, конечно, мы разработали свою программу. Кроме этого, находимся в плотном взаимодействии с правительством Российской Федерации. Нам сейчас по итогам визита Михаила Владимировича Мишустина субсидировали расселение ряда бараков, в том числе из федерального бюджета, который нам тоже помог», — объяснил Дмитрий Демешин.