Свердловский губернатор рассказал главе МЧС о планах на пожарные депо

По его словам, создана специализированная пожарная часть по тушению торфяных пожаров. Кроме того, в Свердловской области продолжается работа по развитию системы оповещения населения. На Среднем Урале уже готовы к работе более 1,7 тыс. электросирен и свыше 4 тыс. громкоговорителей. Большая часть техники подключена к системе централизованного оповещения.
Вдобавок к этому для оповещения населения могут быть вовлечены уличные пункты, информационные экраны в общественном транспорте, цифровое телевидение и операторы сотовой связи. Губернатор на встрече добавил, что до 2030 года планируется установить еще почти 700 уличных пунктов оповещения. Глава МЧС в ответном слове поблагодарил главу региона за усилия в этих направлениях.
«Вы знаете, как работает министерство. У нас, конечно же, нет разницы между субъектовой и федеральной пожарной охраной, мы продолжаем плечом к плечу выполнять единые задачи государства», — сказал Александр Куренков.
Губернатор в свою очередь поблагодарил Александра Куренкова за визит в область. Глава МЧС России сегодня принял участие в открытии школы № 300 «Перспектива» в Екатеринбурге, которая первой в области начнет внедрять курс по основам безопасности и защиты Родины.
Куренков подчеркнул, что в новой школе созданы все условия, «чтобы учиться, творить и расширять свой кругозор». Ресурсный центр «Школа безопасности», который будет создан в «Перспективе», министр назвал главной особенностью учреждения. Предполагается, что в центре будут не только обучать детей новой дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности и защиты Родины», но и проводить соревнования для юных спасателей.