Свердловский губернатор рассказал главе МЧС о планах на пожарные депо

Вдобавок к этому для оповещения населения могут быть вовлечены уличные пункты, информационные экраны в общественном транспорте, цифровое телевидение и операторы сотовой связи. Губернатор на встрече добавил, что до 2030 года планируется установить еще почти 700 уличных пунктов оповещения. Глава МЧС в ответном слове поблагодарил главу региона за усилия в этих направлениях.