Владимир Путин поздравил с Днем знаний краевую музыкальную школу в Перми

В школе ежегодно смогут заниматься 350 талантливых ребят со всего края и из соседних регионов. Иногородних учеников разместят в интернате на 100 мест для постоянного проживания. В свободное от учебы время ребята смогут заниматься спортом, активным отдыхом и прогулками на пришкольном стадионе.