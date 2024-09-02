Владимир Путин поздравил с Днем знаний краевую музыкальную школу в Перми

Президент России Владимир Путин в День знаний направил телеграмму в адрес Пермской краевой специальной музыкальной школы. Школа со 2 сентября приступила к учебному процессу, впервые распахнула учебные для юных дарований.
Глава государства в своей телеграмме поздравил преподавательский коллектив и учащихся с Днем знаний и открытием школы. Владимир Путин пожелал успехов в работе и учебе, вдохновения.
«Мы по праву гордимся блистательной плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, их благородным подвижничеством и огромным вкладом в развитие мировой культуры. Отрадно, что сегодня традиции беззаветного служения искусству продолжаются, обогащаются новыми, востребованными делами и инициативами, и запуск вашего поистине уникального проекта убедительно это подтверждает», — подчеркнул президент страны.
Владимир Путин уверен, что Пермская краевая специальная музыкальная школа станет одним из лидеров отечественного музыкального профессионального образования, настоящим центром притяжения для юных талантов из разных регионов нашей страны.
«В стенах школы всегда будет царить атмосфера творчества и созидания», — уверен глава государства.
Четырехэтажный учебный корпус Краевой музыкальной школы открыли для приема учащихся 2 сентября 2024 года. Он находится на ул. Энгельса, 8 в Дзержинском районе Перми. Строительство музыкальной школы стартовал весной 2022 года.
В полное распоряжение учащихся предоставили концертный зал, амфитеатр для концертов на открытом воздухе, два репетиционных зала, помещения для хора и оркестра, различные музыкальные классы для индивидуальных и групповых занятий.
В школе ежегодно смогут заниматься 350 талантливых ребят со всего края и из соседних регионов. Иногородних учеников разместят в интернате на 100 мест для постоянного проживания. В свободное от учебы время ребята смогут заниматься спортом, активным отдыхом и прогулками на пришкольном стадионе.
Глава региона Дмитрий Махонин считает, что лучшие педагоги будут растить здесь талантливую молодежь, которая прославит Пермский край на всю страну.