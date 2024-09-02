Бесплатный проезд, розыгрыш авто и концерт у «Чаши»: что ждет казанцев в день выборов

«Также напоминаю, что, как и на выборах Президента России в марте этого года, избиратели смогут проголосовать по месту своего фактического нахождения, но в пределах Республики Татарстан. Однако при этом нужно учитывать, что при голосовании вне территории своего избирательного округа отдать свой голос можно будет только по одному бюллетеню, по единому республиканскому списку», — добавил Алеев.