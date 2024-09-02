Губернатор Гусев: В этом году регион пополнился двумя новыми школами

Губернатор Александр Гусев поздравил школьников, родителей и учителей с новым учебным годом в своём Telegram-канале.
Глава региона рассказал, что в этом году Воронежская область пополнилась двумя новыми школами: № 108 в областном центре и в селе Чертовицы.
«Они появились благодаря национальному проекту “Образование” и отвечают современным требованиям. В этих учебных заведениях дети смогут получать знания в достойных условиях, заниматься творчеством и спортом», — отметил Александр Гусев.
Так, в трехэтажной школе в Чертовицах помимо учебных классов есть музей, зал конференций, читальная комната с зоной медиатеки и изостудия. Также для учеников создано спортивное ядро с тренажерами, футбольным полем и теннисным кортом.
В школу № 108 уже зачислили свыше 1500 учеников. Там организовали открытые террасы и зоны отдыха: холлы, атриумы, амфитеатр. Объект оснастили современным оборудованием: мультимедийным, современными станками, 3D-принтерами, цифровыми лабораториями и многим другим.
«Передал в подарок сертификаты — на 1,5 млн рублей для школы № 108 и на два автобуса для школы в селе Чертовицы. И, конечно, планирую посетить их в течение учебного года, когда ребята в полной мере освоят новое оборудование и спортивные объекты», — подытожил губернатор.