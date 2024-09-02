Губернатор Гусев: В этом году регион пополнился двумя новыми школами

«Передал в подарок сертификаты — на 1,5 млн рублей для школы № 108 и на два автобуса для школы в селе Чертовицы. И, конечно, планирую посетить их в течение учебного года, когда ребята в полной мере освоят новое оборудование и спортивные объекты», — подытожил губернатор.