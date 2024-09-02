«Альтернатива для Германии» призвала Шольца «собирать чемоданы»

До этого сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала огромным успехом для партии результаты региональных выборов в Тюрингии и Саксонии. АдГ впервые в истории победила на выборах в земельный парламент в федеральной земле Тюрингия в ФРГ. Там партия набрала 30,5% голосов.