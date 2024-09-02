Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19

«Болезнь — это не в сердце, не легкие, не печень. Они подвержены заболеванию. Вот здесь прежде всего болезнь — надо мозги лечить. Тогда меньше будем болеть. Терапия, педиатрия и прочее — это опыт, это здания. Вот чем традиционная китайская медицина сильна: не топор и скальпель, а именно психология, травы, еще что-то, питание, воздух, вода и так далее, о чем я вам говорил. Вот это важно. А остальные манипуляции, без которых, конечно, не обойтись, вот там врачи. Они чудеса сейчас научились творить — наши белорусские врачи», — сказал Лукашенко.