Лукашенко рассказал, что переболел COVID-19

Белорусский лидер напомнил, что в 2020 году в период пандемии коронавируса Белоруссия пошла по своему пути, не вводила локдаун и не раздавая «вертолетные деньги». «То, что такие, как мы, Беларусь, где зависимы и от ресурсов, сырья, от рынков, хотели просто развалить, разрушить и куда-то присоединить, — это факт», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба на сайте.
Он напомнил, как своим решением запретил минздраву закрывать организации и предприятия, потребовав в первую очередь заниматься своей главной обязанностью — лечить людей.
«А университеты буду закрывать я или кто-то по моему поручению. Откровенно был такой жесткий в этом ключе разговор (с министром здравоохранения — ред.). И все это проанализировав, переболев этим всем… Надо терпение, не надо здесь спешить. Единственная в мире страна — мы пошли своим путем. Ничего не закрывая, мы лечили людей, спасали. Я сам ходил по этим реанимациям. Где только я ни был. И вирус этот так называемый подхватил, переболел», — вспомнил глава государства.
По мнению Лукашенко, истинный корень болезни часто кроется именно в голове.
«Болезнь — это не в сердце, не легкие, не печень. Они подвержены заболеванию. Вот здесь прежде всего болезнь — надо мозги лечить. Тогда меньше будем болеть. Терапия, педиатрия и прочее — это опыт, это здания. Вот чем традиционная китайская медицина сильна: не топор и скальпель, а именно психология, травы, еще что-то, питание, воздух, вода и так далее, о чем я вам говорил. Вот это важно. А остальные манипуляции, без которых, конечно, не обойтись, вот там врачи. Они чудеса сейчас научились творить — наши белорусские врачи», — сказал Лукашенко.
Ранее он сообщил, что не вакцинировался против COVID-19.