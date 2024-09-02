Гости из более чем 70 стран примут участие в ВЭФ-2024

«В этом году у меня есть сведения, что ожидается участие в форуме 6 тыс. гостей из 76 стран. На данный момент свое участие подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний», — сказал он на брифинге.
Среди стран — гостей форума Ушаков назвал Китай, Малайзию, Мьянму.
По его словам, ВЭФ-2024 также посетят руководители различных международных организаций.
Помощник лидера страны отметил, что российское участие весьма представительно. В число гостей из РФ вошли шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, а также 23 главы субъектов.
В этом году основная тема ВЭФ — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности».
В четверг, 29 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал выступление президента России Владимира Путина на ВЭФ-2024. Он отметил, что в рамках форума планируется проведение традиционного пленарного заседания, на котором выступит глава государства.
Деловые мероприятия разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
ВЭФ-2024 состоится