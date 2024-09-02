Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии

«У нас достаточно близкие позиции по большинству международных проблем. Конструктивно взаимодействуем в многосторонних форматах и организациях, прежде всего в ООН», — сказал Ушаков об отношениях РФ и Малайзии.
Ушаков напомнил, что в 2025 году Малайзия будет председательствовать в АСЕАН.
«Сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов нашей политики на азиатском направлении», — отметил Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума.
ВЭФ пройдет