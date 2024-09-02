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Ушаков рассказал об отношениях России и Малайзии

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. РФ и Малайзия имеют близкие позиции по большинству международных вопросов, конструктивно взаимодействуют в разных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой.

Источник: © РИА Новости

«У нас достаточно близкие позиции по большинству международных проблем. Конструктивно взаимодействуем в многосторонних форматах и организациях, прежде всего в ООН», — сказал Ушаков об отношениях РФ и Малайзии.

Ушаков напомнил, что в 2025 году Малайзия будет председательствовать в АСЕАН.

«Сотрудничество с ассоциацией является одним из приоритетов нашей политики на азиатском направлении», — отметил Ушаков.

Президент РФ Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на полях Восточного экономического форума.

ВЭФ пройдет 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

дипломатия