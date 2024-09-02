Премьер Малайзии на ВЭФ проведет переговоры с Путиным

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на ВЭФ 4 сентября проведет переговоры в узком и расширенном составе с президентом России Владимиром Путиным, будут обсуждаться вопросы сотрудничества, экономики и международной и региональной повестки, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Я упомянул в качестве одного из главных гостей форума премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, с ним 4 сентября состоятся полномасштабные переговоры, включающие узкий состав и расширенный состав, будут обсуждаться различные вопросы российско-малайзийского сотрудничества, экономические вопросы, также вопросы международной и региональной проблематики», — сказал Ушаков журналистам.
Восточный экономический форум пройдет