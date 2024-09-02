Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в Восточном экономическом форуме с российской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой.