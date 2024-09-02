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Ушаков рассказал о российском участии в ВЭФ-2024

Ушаков: 6 вице-премьеров, 11 министров и 23 главы регионов примут участие в ВЭФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Шесть российских вице-премьеров, генпрокурор РФ Игорь Краснов, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств и 23 главы региона примут участие в Восточном экономическом форуме с российской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков во время общения с прессой.

«Что касается российского участия, то оно как всегда весьма и весьма представительно. Шесть зампредов правительства, генеральный прокурор, 11 министров, девять руководителей федеральных агентств, 23 главы субъектов», — сказал Ушаков.

ВЭФ пройдет 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.