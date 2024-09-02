Кремль рассказал, кто выступит с Путиным на ВЭФ

По словам представителя Кремля, высокие гости выступят на форуме вместе с российским лидером.
Кроме того, с Ибрагимом, который на посту премьера Малайзии прибудет в Россию впервые, у Путина пройдут полномасштабные переговоры, сообщил Ушаков.
Переговоры с Хань Чжэном также пройдут на полях ВЭФ, добавил он.
По информации помощника президента, в прошлом году товарооборот между Россией и Малайзией составил $3,5 млрд. А в будущем году Малайзия будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сотрудничество с которой один из приоритетов России на азиатском направлении, сказал Ушаков.
Путин уже общался с Хань Чжэном в этом году, когда тот сопровождал его в поездке в Харбин.
Из высоких гостей на ВЭФ также ожидается заместитель председателя правительства Республики Сербии Александр Вулин.
Восточный экономический форум пройдет