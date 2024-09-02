Кремль рассказал, кто выступит с Путиным на ВЭФ

По информации помощника президента, в прошлом году товарооборот между Россией и Малайзией составил $3,5 млрд. А в будущем году Малайзия будет председательствовать в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сотрудничество с которой один из приоритетов России на азиатском направлении, сказал Ушаков.