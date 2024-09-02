Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024

Ушаков: в ВЭФ-2024 примут участие шесть тысяч гостей из 76 стран.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«В этом году ожидается участие в форуме шести тысяч гостей из 76 стран, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний», — сказал Ушаков журналистам.

Он добавил, что среди иностранных компаний будут представители Китая, Малайзии, Мьянмы, кроме того, форум посетят руководители ряда международных организаций.

Восточный экономический форум пройдет 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.