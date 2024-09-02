Ушаков рассказал об участниках ВЭФ-2024

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Участие 6 тысяч гостей из 76 стран ожидается в этом году в Восточном экономическом форуме, свое участие на данный момент подтвердили свыше 650 глав российских и 44 иностранных компаний, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.