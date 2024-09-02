Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина

ЕС довел до Монголии свою позицию по визиту Путина из-за ордера МУС.

Источник: РИА "Новости"

БРЮССЕЛЬ, 2 сен — РИА Новости. ЕС обеспокоен готовящимся визитом Владимира Путина в Монголию, в частности, из-за так называемого «ордера» Международного уголовного суда, сообщила на брифинге официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набиля Массрали.

«Мы видели сообщения о предстоящем визите Путина в Монголию. Монголия, как и другие страны, имеет право развивать свои международные связи в соответствии со своими интересами. Тем не менее, существует “ордер” на арест Владимира Путина», — сказала она.

Массрали напомнила, что Монголия ратифицировала Римский статут МУС в 2002 году, взяв на себя соответствующие юридические обязательства. По ее словам, Брюссель передал свою обеспокоенность по поводу поездки Путина и донес свою позицию касательно ордера Международного уголовного суда.

Визит президента России состоится 3 сентября. Он примет участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил на Халхин-Голе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры с властями Монголии по поводу «ордера» МУС, сообщил, что все аспекты визита тщательно готовились.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российскую сторону обвинили в депортации детей, которых спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы.

В начале августа действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя заявления посольства Украины, сообщил, что власти страны не собираются исполнять ордер МУС в отношении Путина, которого пригласили на инаугурацию избранного главы государства.

В середине июля руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу сообщил РИА Новости, что власти страны планируют направить Путину приглашение на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Рио-же-Жанейро 18—19 ноября. Как писала газета Folha de S.Paulo, правительство Бразилии работает над тем, чтобы визит президента России стал возможным, несмотря на ордер МУС.

ЕС
Путин Владимир