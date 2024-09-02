Песков прокомментировал готовность Турции вступить в БРИКС

В том же месяце сообщалось, что Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану посетить страну. Турецкий лидер на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что ждет российского президента в стране уже в «самое кратчайшее время». В свою очередь, Путин сообщил, что примет его приглашение. Песков тогда же прокомментировал, что сроки визита президента России в Турцию будут согласованы по дипломатическим каналам.