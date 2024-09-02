Песков прокомментировал готовность Турции вступить в БРИКС

«Турция, да, проявляет интерес к вступлению в БРИКС действительно. Они заявляли об этом давным-давно», — заявил пресс-секретарь президента РФ журналистам.
Что касается даты визита президента России Владимира Путина в Турцию, она пока еще точно не определена, указал Песков. При этом источник в Анкаре отмечал в разговоре с «РИА Новости», что в Турции рассчитывают принять российского лидера в самой ближайшей перспективе.
Ранее 2 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. СМИ отметило, что Анкара таким образом хочет укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами традиционных союзников на Западе.
До этого, 24 июля, обозреватель Харьянто Мартаха в статье для InfoBRICS написал, что Турция хочет стать частью объединения БРИКС, поскольку поддерживает идею многополярного мира. По мнению обозревателя, вступление Турции в объединение позволит стране нарастить экономический потенциал через сотрудничество с большим количеством государств, экономики которых стремительно развиваются.
В том же месяце сообщалось, что Путин пообещал президенту Турции Реджепу Эрдогану посетить страну. Турецкий лидер на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане заявил, что ждет российского президента в стране уже в «самое кратчайшее время». В свою очередь, Путин сообщил, что примет его приглашение. Песков тогда же прокомментировал, что сроки визита президента России в Турцию будут согласованы по дипломатическим каналам.
БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в 2006 году. С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Саудовская Аравия, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ.
Присоединиться к блоку также хотят Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Гондурас, Зимбабве, Индонезия, Казахстан, Куба, Кувейт, Марокко, Нигерия, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сирия, Таиланд, Турция, Уганда, Чад, Шри-Ланка, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.