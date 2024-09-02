Путин: РФ готова к переговорам с Украиной, если Киев захочет этого не на словах

«Сейчас думаем и о ваших сверстниках, ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей, которые вынуждены в силу известных обстоятельств заниматься онлайн, либо учиться в других коллективах… вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь в этих регионах, нормальная жизнь у этих детей восстановилась», — сказал Путин.