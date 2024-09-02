Путин посетил в Кызыле кадетское училище, открытое по его решению 10 лет назад

Начальник Кызылского президентского кадетского училища Ондар Уран-Кыс рассказала президенту, что в училище обучаются дети из 14 регионов России — от Хакасии до Камчатского края, в том числе дети героев СВО. С 2019 года состоялось уже шесть выпусков мальчиков-кадет и пять выпусков девочек-кадет, 80 человек окончили образовательное учреждение с медалью.
Ученики продемонстрировали президенту свои научные разработки, тот пообщался с ними, поинтересовался их планами на дальнейшую учебу и пожелал успехов.
Об училище
Училище было открыто в дни празднования столетия единения Тувы и России. Это учебное заведение Минобороны РФ уникально: здесь обучаются вместе и мальчики, и девочки — всего 380 детей. Первые выпускники училища уже выполняют боевые задачи в зоне СВО.
В распоряжении кадет имеются ледовый каток, тир, легкоатлетический стадион, футбольное поле, библиотека, читальный зал, комнаты психологической разгрузки и досуга. В рамках дополнительного образования кадеты занимаются изучением второго иностранного языка, причем не только традиционных европейских, но и восточных — монгольского, китайского, японского и арабского, программированием, робототехникой, авиамоделированием, единоборствами.
Кроме того, кызылское училище готовит будущих военных специалистов и для дружественных стран. С 2017 года здесь обучаются кадеты из Монголии, летом 2024 года состоялся первый выпуск.