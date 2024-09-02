Путин посетил в Кызыле кадетское училище, открытое по его решению 10 лет назад

Начальник Кызылского президентского кадетского училища Ондар Уран-Кыс рассказала президенту, что в училище обучаются дети из 14 регионов России — от Хакасии до Камчатского края, в том числе дети героев СВО. С 2019 года состоялось уже шесть выпусков мальчиков-кадет и пять выпусков девочек-кадет, 80 человек окончили образовательное учреждение с медалью.