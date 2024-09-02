В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым

«Его судебный контроль требует, чтобы он оставался по адресу, который он сообщит следственным судьям», — сказали там в ответ на вопрос, может ли предприниматель перемещаться по Франции, включая ее заморские территории.
При этом в прокуратуре отметили, что соблюдение Дуровым норм судебного контроля, включая явку в комиссариат полиции дважды в неделю, не станет достоянием общественности «за исключением особых обстоятельств».
В ведомстве добавили, что основатель Telegram будет вносить залог в размере пяти миллионов евро частями. Он также сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые сведения.
Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.