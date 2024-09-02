В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым

«Его судебный контроль требует, чтобы он оставался по адресу, который он сообщит следственным судьям», — сказали там в ответ на вопрос, может ли предприниматель перемещаться по Франции, включая ее заморские территории.

При этом в прокуратуре отметили, что соблюдение Дуровым норм судебного контроля, включая явку в комиссариат полиции дважды в неделю, не станет достоянием общественности «за исключением особых обстоятельств».

В ведомстве добавили, что основатель Telegram будет вносить залог в размере пяти миллионов евро частями. Он также сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые сведения.

Расследование в отношении Дурова может продлиться несколько месяцев. После этого прокуратура примет постановление о прекращении дела либо о его передаче в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи вынесут вердикт о прекращении дела или организации слушания.