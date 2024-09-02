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В прокуратуре Парижа рассказали об условиях судебного надзора за Дуровым

ПАРИЖ, 2 сен — РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров обязан проживать по одному и тому же адресу, который он сообщит следственному судье, заявили РИА Новости в прокуратуре Парижа.

Источник: Reuters

«Его судебный контроль требует, чтобы он оставался по адресу, который он сообщит следственным судьям», — сказали там в ответ на вопрос, может ли предприниматель перемещаться по Франции, включая ее заморские территории.

При этом в прокуратуре отметили, что соблюдение Дуровым норм судебного контроля, включая явку в комиссариат полиции дважды в неделю, не станет достоянием общественности «за исключением особых обстоятельств».

В ведомстве добавили, что основатель Telegram будет вносить залог в размере пяти миллионов евро частями. Он также сможет получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые сведения.

Расследование в отношении Дурова может продлиться несколько месяцев. После этого прокуратура примет постановление о прекращении дела либо о его передаче в уголовный суд с переквалификацией преступлений, если сочтет это необходимым. Затем следственные судьи вынесут вердикт о прекращении дела или организации слушания.

Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Этот инцидент вызвал широкую критику со стороны общественности во многих странах. Предпринимателя подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой — ему может грозить до десяти лет тюрьмы.

Вечером 28 августа Дурова отпустили под залог в пять миллионов евро. Ему запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

Как пишут европейские СМИ со ссылкой на административный документ, полученный от источника, по делу Telegram проходят сооснователи мессенджера братья Павел и Николай Дуровы. Французские власти 25 марта выдали ордера на их арест по обвинениям, включающим соучастие во владении, распространении, предложении и предоставлении доступа к порнографическим изображениям несовершеннолетних в организованной группе.

расследование
Прокуратура