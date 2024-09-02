Владимир Путин прибыл с визитом в Монголию

Кадры прибытия президента в аэропорт Улан-Батора опубликовала пресс-служба Кремля. Владимира Путина встретила глава МИД Монголии Батмунхийн Батцэцэг и почетный караул.
В течение 3 сентября Владимир Путин поучаствует в мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы вооруженных сил СССР и Монголии над японскими войсками на реке Халхин-Гол. Он также проведет переговоры с Ухнаагийном Хурэлсухом, с председателем парламента Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгалантом и премьер-министром страны Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. После визита в Монголию президент посетит Восточный экономический форум (3 — 6 сентября) во Владивостоке.
Монголия — первая из признающих юрисдикцию Международного уголовного суда стран, куда приедет президент Владимир Путин с момента выдачи ордера на его арест в марте 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что у России «нет проблем» с Монголией в связи с решениями МУС.