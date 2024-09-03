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Победа антиправительственных партий в Германии: к чему готовиться Шольцу и Украине

В двух федеральных землях на востоке Германии —Тюрингии и Саксонии — в воскресенье прошли выборы депутатов земельных парламентов (ландатов). Они ознаменовали историческую победу двух антиправительственных партий и нанесли тяжелый удар по партиям в правительстве канцлера Олафа Шольца и по и без того раздробленной правящей коалиции.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

По предварительным подсчетам, в Тюрингии победу со значительным отрывом одержала АдГ («Альтернатива для Германии»), получив 32,9% голосов избирателей. На втором месте — ХДС (Христианско-демократический союз Германии) с 23,7% голосов. Третье место с 15,6% голосов занял ССВ («Союз Сары Вагенкнехт — здравый смысл и справедливость»).

В Саксонии первое место досталось ХДС, набравшему 31,8%, второе АдГ — 30,8%, третье — ССВ с 11,9% голосов.

Как пишет Reuters, итоги выборов усилят давление на Шольца и заставят его занять более жесткую позицию по вопросам иммиграции и активизировать дебаты о поддержке Украины. Именно эти вопросы доминировали в ходе предвыборной кампании.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным результатом выборов станет усиление разногласий внутри идеологически неоднородной коалиции Шольца. Итоги выборов отражают растущую фрагментацию политического ландшафта и усиление антисистемных партий по всей Европе, пока власти борются с кризисами, включая инфляцию и военный конфликт на Украине.

Эти набирающие силу антинатовские, антиммиграционные и дружественные России партии еще больше затруднят формирование идеологически последовательных коалиций как на уровне земель, так и на федеральном уровне.

Кроме того, пошатнувшийся авторитет правительства Германии может осложнить европейскую политику, пока другая крупная держава блока — соседняя Франция — пытается сформировать правительство после внеочередных выборов в июне и июле.

Две партии из тройки лидеров — АдГ и ССВ — выступают против поставок Украине оружия и за снятие санкций, введенных Евросоюзом в отношении России. На их взгляд, поставки оружия Киеву несут риски войны с Россией, а санкции вредят экономике Германии.

Хотя, как пишет Deutsche Welle, федеральные земли не влияют напрямую на внешнюю политику ФРГ, партия Вагенкнехт (ССВ) удивила многих, сделав центральной темой своего предвыборной кампании прекращение российского-украинского конфликта путем дипломатии. ССВ позиционирует себя как партию мира, а ее лидер — 55-летняя Сара Вагенкнехт — заявила, что акцент на дипломатию и отказ от планов по размещению в Германии американских ракет дальнего радиуса действия станут условием участия ее партии в земельных правительствах. После выборов Вагенкнехт сказала, что эти темы точно будут подниматься на переговорах.

Эксперты осторожны в своих прогнозах насчет того, чего же смогут добиться выигравшие на выборах антиправительственные партии, но многие полагают, что в коалиционном договоре может появиться упоминание о роли дипломатии в отношениях России и Украины.