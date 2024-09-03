Победа антиправительственных партий в Германии: к чему готовиться Шольцу и Украине

Хотя, как пишет Deutsche Welle, федеральные земли не влияют напрямую на внешнюю политику ФРГ, партия Вагенкнехт (ССВ) удивила многих, сделав центральной темой своего предвыборной кампании прекращение российского-украинского конфликта путем дипломатии. ССВ позиционирует себя как партию мира, а ее лидер — 55-летняя Сара Вагенкнехт — заявила, что акцент на дипломатию и отказ от планов по размещению в Германии американских ракет дальнего радиуса действия станут условием участия ее партии в земельных правительствах. После выборов Вагенкнехт сказала, что эти темы точно будут подниматься на переговорах.