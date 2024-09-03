Победа антиправительственных партий в Германии: к чему готовиться Шольцу и Украине

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По предварительным подсчетам, в Тюрингии победу со значительным отрывом одержала АдГ («Альтернатива для Германии»), получив 32,9% голосов избирателей. На втором месте — ХДС (Христианско-демократический союз Германии) с 23,7% голосов. Третье место с 15,6% голосов занял ССВ («Союз Сары Вагенкнехт — здравый смысл и справедливость»).
В Саксонии первое место досталось ХДС, набравшему 31,8%, второе АдГ — 30,8%, третье — ССВ с 11,9% голосов.
Как пишет Reuters, итоги выборов усилят давление на Шольца и заставят его занять более жесткую позицию по вопросам иммиграции и активизировать дебаты о поддержке Украины. Именно эти вопросы доминировали в ходе предвыборной кампании.
Эти набирающие силу антинатовские, антиммиграционные и дружественные России партии еще больше затруднят формирование идеологически последовательных коалиций как на уровне земель, так и на федеральном уровне.
Кроме того, пошатнувшийся авторитет правительства Германии может осложнить европейскую политику, пока другая крупная держава блока — соседняя Франция — пытается сформировать правительство после внеочередных выборов в июне и июле.
Хотя, как пишет Deutsche Welle, федеральные земли не влияют напрямую на внешнюю политику ФРГ, партия Вагенкнехт (ССВ) удивила многих, сделав центральной темой своего предвыборной кампании прекращение российского-украинского конфликта путем дипломатии. ССВ позиционирует себя как партию мира, а ее лидер — 55-летняя Сара Вагенкнехт — заявила, что акцент на дипломатию и отказ от планов по размещению в Германии американских ракет дальнего радиуса действия станут условием участия ее партии в земельных правительствах. После выборов Вагенкнехт сказала, что эти темы точно будут подниматься на переговорах.
Эксперты осторожны в своих прогнозах насчет того, чего же смогут добиться выигравшие на выборах антиправительственные партии, но многие полагают, что в коалиционном договоре может появиться упоминание о роли дипломатии в отношениях России и Украины.