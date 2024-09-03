СМИ: с февраля Украина потеряла на авдеевском направлении до половины танков Abrams

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Украинская оборона между Авдеевкой и Покровском продолжает опираться на ту же самую измотанную бригаду, которая с февраля ведет арьергардные бои на авдеевском направлении. Это элитная 47-я механизированная бригада. Она, как пишет Trench Art, является основным оператором многих лучших на Украине единиц бронетехники американского производства, включая боевые машины М2 Bradley, и единственным украинским оператором американских танков M1 Abrams.
В январе 2023 года США обязались передать Киеву 31 четырехместный 69-тонный танк M1A1 SA. Однако американским подрядчикам потребовались месяцы, чтобы снять с них броню из обедненного урана и заменить ее, предположительно, вольфрамовой. Все это время украинские танкисты потратили на обучение управлению сложными машинами. Когда осенью 2023 года Abrams прибыли на Украину, ими был укомплектован отдельный батальон. Из него наряду с тремя батальонами М2 была сформирована общевойсковая группа в стиле армии США, входящая в состав 47-й механизированной бригады, пишет Trench Art.
Шесть месяцев изнурительных боев сказались на ней: в феврале подразделение численностью 2000 человек вступило в бои, имея в наличии 31 танк M1 Abrams. Сегодня количество танков Abrams у бригады сократилось примерно вдвое, если допустить, что не все поврежденные танки подлежат ремонту.
Броня танков, согласно Military Watch Magazine, была значительно улучшена с момента их поставки на Украину, в частности за счет установки динамической защиты «Контакт-1».
Как пишет издание, в интервью западным СМИ украинские военнослужащие жалуются на эффективность Abrams, ссылаясь на технические проблемы, включая уязвимость электронных компонентов для конденсации и огня противника.
Свой первый танк M1 47-я бригада потеряла в феврале, второй — в марте, по одному — в мае и июне. Большая часть потерь, по данным Military Watch Magazine, связана с минами, противотанковыми ракетами и дронами-камикадзе. В июле и августе потери возросли по мере усиления наступления российских войск под Покровском. Только в августе 47-я бригада потеряла два танка. Еще семь Abrams были повреждены за полгода боев.
По мнению экспертов, эти американские танки являются наиболее дефицитными для ВСУ. Если Европа пока готова пополнять потери поставленной техники, то США ничего не говорили о намерении передачи Киеву новых Abrams. Но даже если такие планы обсуждаются, на подготовку к передаче может уйти несколько месяцев. Велика вероятность, что 31 Abrams — это все Abrams, которые когда-либо получит Украина, считает Military Watch Magazine.
Как отметил начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук, хваленые дорогостоящие западные танки Abrams и Leopard уничтожаются «дешевыми средствами доставки». «Мы помним, как нам пиарили Abrams и Leopard. Стоят они миллионы долларов. Кто их сжег? Их сожгли простейшие FPV-дроны: “Пиранья” и “Овод” стоимостью 50 тысяч рублей», — сказал Осадчук.