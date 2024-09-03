СМИ: с февраля Украина потеряла на авдеевском направлении до половины танков Abrams

В январе 2023 года США обязались передать Киеву 31 четырехместный 69-тонный танк M1A1 SA. Однако американским подрядчикам потребовались месяцы, чтобы снять с них броню из обедненного урана и заменить ее, предположительно, вольфрамовой. Все это время украинские танкисты потратили на обучение управлению сложными машинами. Когда осенью 2023 года Abrams прибыли на Украину, ими был укомплектован отдельный батальон. Из него наряду с тремя батальонами М2 была сформирована общевойсковая группа в стиле армии США, входящая в состав 47-й механизированной бригады, пишет Trench Art.