Euronews: Россия вводит в бой почти «необнаруживаемые» беспилотники

Тем не менее, у этой технологии есть свои недостатки, считает Сильвия. В отличие от FPV-дронов, которые легкие и имеют ограниченный вес, новым квадрокоптерам потребуется больше зарядки аккумулятора или более мощные двигатели, чтобы компенсировать использование катушки оптоволоконного кабеля. Это может значительно удорожать их производство. Кроме того, по словам Роджерса, лишний вес может замедлять работу этих БПЛА и ограничивать дальность их полета.