Euronews: Россия вводит в бой почти «необнаруживаемые» беспилотники

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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в начале августа написал в своем канале в Telegram, что оптоволоконные беспилотники под названием «Князь Вандал Новгородский» (КВН) широко применяются против украинских войск в Курской области.
Согласно Euronews, КВН — это модифицированный FPV-дрон, к которому крепится катушка с оптоволокном. Пока беспилотник летит, сверхлегкий оптоволоконный кабель разматывается. По словам Джеймса Паттона Роджерса, исполнительного директора Института технической политики при Корнельском университете, именно это делает такие БПЛА «практически невидимымми» для разведывательных групп противника.
Создателем КВН является новгородский НПЦ «Ушкуйник».
Украинский военный блогер Сергей Бескрестнов столкнулся с российскими оптоволоконными дронами на передовой еще в марте. В своем канале в Telegram он написал, что FPV-дрон был оснащен «странным пластиком сверху, а внутри у него было примерно 10,8 километра оптоволоконного кабеля», пишет Euronews.
Оптоволоконный кабель размещен в том месте, где обычно находится приемопередатчик, который принимает и передает радиосигналы. Как пояснил Ной Сильвия, аналитик по новым технологиям в Королевском институте объединенных служб Великобритании (RUSI), полет БПЛА без этого передатчика означает, что он не излучает никаких радиосигналов, по которым можно отследить местоположение самого беспилотника или его оператора.
Тем не менее, у этой технологии есть свои недостатки, считает Сильвия. В отличие от FPV-дронов, которые легкие и имеют ограниченный вес, новым квадрокоптерам потребуется больше зарядки аккумулятора или более мощные двигатели, чтобы компенсировать использование катушки оптоволоконного кабеля. Это может значительно удорожать их производство. Кроме того, по словам Роджерса, лишний вес может замедлять работу этих БПЛА и ограничивать дальность их полета.
FPV-дроны могут двигаться быстро, поворачиваться под острыми углами, быть очень маневренными и заходить на посадку под такими углами, которые противник не ожидает. Оптоволокно ограничивает некоторые из этих возможностей.
В Highcat, немецком производителе БПЛА, в августе рассказали Forbes, что с учетом ситуации на Украине компания разработала похожие беспилотники под названием HCX, и пообещали продемонстрировать их там же на передовой. В описании к HCX на сайте компании говорится, что новый дрон «подходит для полетов в районах с высокой плотностью движения» и может «летать незамеченным», поскольку не испускает радиосигналы. Если испытания пройдут успешно, Highcat сможет с ноября начать производить до 3000 дронов в месяц.
По мнению Сильвии, оптоволоконные беспилотники не изменят способы ведения войны, так как представляют собой модификацию технологии, используемой в других видах оружия, например в американских танковых ракетах с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW), которые являются частью арсенала на Украине. Скорее, они станут дополнением к мощным флотам беспилотников, применяемым обеими сторонами.
Пока рано говорить, какие контрмеры будут приняты против оптоволоконных дронов, продолжает эксперт, но предполагает, что их можно будет сбивать пулями, ракетами или другими БПЛА. «Во время войны люди проявляют большую изобретательность, и я гарантирую, что будут приняты соответствующие контрмеры, если их еще нет», — сказал Сильвия.