Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euronews: Россия вводит в бой почти «необнаруживаемые» беспилотники

C этого года российские войска начали использовать новый тип беспилотных летательных аппаратов и активизировали их применение против ВСУ в ходе боев в Курской области. Эти дроны делают системы радиоэлектронной борьбы «бессильными».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Кадр видео применения дрона "Князь Вандал Новгородский" в Курской области

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в начале августа написал в своем канале в Telegram, что оптоволоконные беспилотники под названием «Князь Вандал Новгородский» (КВН) широко применяются против украинских войск в Курской области.

Согласно Euronews, КВН — это модифицированный FPV-дрон, к которому крепится катушка с оптоволокном. Пока беспилотник летит, сверхлегкий оптоволоконный кабель разматывается. По словам Джеймса Паттона Роджерса, исполнительного директора Института технической политики при Корнельском университете, именно это делает такие БПЛА «практически невидимымми» для разведывательных групп противника.

Новая цифровая система связи, устойчивая к системам РЭБ, позволяет успешнее распознавать даже замаскированные цели. К тому же кабели обеспечивают высококачественное видео, которое не размывается при наличии помех.

Создателем КВН является новгородский НПЦ «Ушкуйник».

Украинский военный блогер Сергей Бескрестнов столкнулся с российскими оптоволоконными дронами на передовой еще в марте. В своем канале в Telegram он написал, что FPV-дрон был оснащен «странным пластиком сверху, а внутри у него было примерно 10,8 километра оптоволоконного кабеля», пишет Euronews.

Оптоволоконный кабель размещен в том месте, где обычно находится приемопередатчик, который принимает и передает радиосигналы. Как пояснил Ной Сильвия, аналитик по новым технологиям в Королевском институте объединенных служб Великобритании (RUSI), полет БПЛА без этого передатчика означает, что он не излучает никаких радиосигналов, по которым можно отследить местоположение самого беспилотника или его оператора.

Тем не менее, у этой технологии есть свои недостатки, считает Сильвия. В отличие от FPV-дронов, которые легкие и имеют ограниченный вес, новым квадрокоптерам потребуется больше зарядки аккумулятора или более мощные двигатели, чтобы компенсировать использование катушки оптоволоконного кабеля. Это может значительно удорожать их производство. Кроме того, по словам Роджерса, лишний вес может замедлять работу этих БПЛА и ограничивать дальность их полета.

FPV-дроны могут двигаться быстро, поворачиваться под острыми углами, быть очень маневренными и заходить на посадку под такими углами, которые противник не ожидает. Оптоволокно ограничивает некоторые из этих возможностей.

Джеймс Паттон Роджерс
исполнительный директор Института технической политики при Корнельском университете

В Highcat, немецком производителе БПЛА, в августе рассказали Forbes, что с учетом ситуации на Украине компания разработала похожие беспилотники под названием HCX, и пообещали продемонстрировать их там же на передовой. В описании к HCX на сайте компании говорится, что новый дрон «подходит для полетов в районах с высокой плотностью движения» и может «летать незамеченным», поскольку не испускает радиосигналы. Если испытания пройдут успешно, Highcat сможет с ноября начать производить до 3000 дронов в месяц.

По мнению Сильвии, оптоволоконные беспилотники не изменят способы ведения войны, так как представляют собой модификацию технологии, используемой в других видах оружия, например в американских танковых ракетах с трубчатым пуском, оптическим сопровождением и проводным наведением (TOW), которые являются частью арсенала на Украине. Скорее, они станут дополнением к мощным флотам беспилотников, применяемым обеими сторонами.

Пока рано говорить, какие контрмеры будут приняты против оптоволоконных дронов, продолжает эксперт, но предполагает, что их можно будет сбивать пулями, ракетами или другими БПЛА. «Во время войны люди проявляют большую изобретательность, и я гарантирую, что будут приняты соответствующие контрмеры, если их еще нет», — сказал Сильвия.

технологии