Зеленский признал, что курская операция не помогла ВСУ в Донбассе

Бои в Курской области ведутся с 6 августа, когда в регион вторглись украинские войска. В ВСУ ранее уже говорили, что атака на Курскую область не облегчила бои в Донбассе. Президент России Владимир Путин на фоне боев в Курской области отметил, что темпы наступления российских сил в Донбассе выросли в полтора раза. В сводке за 12 августа Минобороны России сообщило о наращивании темпов наступления в ДНР.