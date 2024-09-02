Путин учредил медаль к 80-летию Победы

Медаль изготовят из металла золотистого цвета. На ее лицевую сторону поместят фигуру воина-победителя, который устанавливает Знамя Победы на здании Рейхстага. На оборотной стороне будет надпись «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945», заключенная в лавровый венок.