The National Interest: на что будет способен новейший российский МиГ-41

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в 2022 году объявившая о слиянии с предприятиями «Сухой» и «МиГ», утверждает, что испытательный полет МиГ-41 пройдет в 2025 году, а в эксплуатацию самолет будет введен к 2030-м годам. Тем не менее The National Interest со скептицизмом оценивает сроки реализации этих амбициозных планов: он связан с историческими проблемами России с обещаниями в авиационной отрасли и с текущими трудностями с удовлетворением спроса на более простые модели, такие как МиГ-35.