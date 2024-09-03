The National Interest: на что будет способен новейший российский МиГ-41

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Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), в 2022 году объявившая о слиянии с предприятиями «Сухой» и «МиГ», утверждает, что испытательный полет МиГ-41 пройдет в 2025 году, а в эксплуатацию самолет будет введен к 2030-м годам. Тем не менее The National Interest со скептицизмом оценивает сроки реализации этих амбициозных планов: он связан с историческими проблемами России с обещаниями в авиационной отрасли и с текущими трудностями с удовлетворением спроса на более простые модели, такие как МиГ-35.
Российские авиационные эксперты намекают, что МиГ-41 будет превосходить все зарубежные аналоги и отличаться «особенностями, которые авиационный мир еще не видел». В нынешнем «перевернутом» мире не стоит недооценивать своих конкурентов, предупреждает автор.
Оборонно-промышленный комплекс России извлек пользу из военного конфликта на Украине, тогда как оборонно-промышленные комплексы в Европе и США едва справляются с гражданским спросом, не говоря уже о военных обязательствах. По сравнению с Россией, которая воодушевилась своим противостоянием с Украиной (и, следовательно, с НАТО), США, похоже, превращаются в приходящую в упадок державу с сократившимся промышленным потенциалом, пишет Вайхерт.
Проектируемый МиГ-41 обладает рядом ошеломительных возможностей, которые, тем не менее, требуют скептического отношения, пока не удастся увидеть этот чудо-самолет в действии.
Это оружие не является кинетическим и нацелено на электронику вражеского судна: ЭМИ-пушка выводит электронику из строя и превращает вражеский самолет в «падающий кирпич». Как утверждают российские разработчики, их электромагнитное оружие направленного действия будет готово к испытаниям в 2025 году.
Интернет переполнен информацией о секретных американских военных самолетах, использующих эту передовую и инновационную систему двигателей для полетов на невероятных скоростях и высотах. Однако американские военные никогда не подтверждали, что они действительно разработали такие возможности.
Российские военные, напротив, заявляют, что их следующий крупный военный самолет будет использовать эту технологию передвижения. Сейчас система двигателей находится в разработке, отмечает Вайхерт. При этом сама ОАК настаивает на том, что испытательный полет новой «птицы» пройдет в следующем году, а в массовое производство Миг-41 поступит к 2030-м годам. Учитывая, что почти каждая конструкция проектируемого боевого самолета является экспериментальной, кажется маловероятным, что российские военные уложатся в обозначенные сроки, несмотря на то, что оборонно-промышленный комплекс России активизировался с началом конфликта на Украине.
Тем не менее, это отличная пропаганда и, вероятно, действительно классное концептуальное искусство, отмечает автор. Хотя, если к концу десятилетия эта «птица» каким-либо образом поднимется в недружественное небо, это, конечно, будет фантастикой. Дерзай, Москва! В конечном счете ты далеко пойдешь!