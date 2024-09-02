Президент Тайваня Циндэ предложил Китаю отобрать у России Дальний Восток

Президент Тайваня отметил, что власти Китая «почти никогда не говорят» о претензиях на потерянное по Айгунскому договору в отличии от своих последовательных требованиях в адрес Тайваня. Последнего КНР изначально лишилась в результате войны с Японией в 1895 году. После Второй Мировой Пекин вернул остров, однако в стране началась гражданская война с коммунистами. Коммунистический режим победил, а проигравшие бежали на Тайвань, основав свое государство. Большинство стран мира официально признают Тайвань китайской территорией, сам Китай считает остров одной из своих провинций. Нынешний председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что тайваньский вопрос «не должен передаваться из поколения в поколение», и обещал закрыть его.