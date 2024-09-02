НАТО объяснило, почему не будет сбивать российские ракеты над Украиной

Комментарии связаны со словами главы польского МИДа Радослава Сикорского, который заявил об обязанности западных стран сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство, поскольку падение обломков может нанести ущерб. С его позицией не согласились в польском Минобороны, отметив, что не будут принимать такое решение без консенсуса всех членов альянса, а других сторонников этой инициативы в альянсе нет.