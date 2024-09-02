Массрали: ЕС выразил Монголии обеспокоенность из-за визита Путина

«Правда состоит в том, что эти дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированных Киевом. Подавляющее большинство этих детей прибыли [в Россию] вместе с родителями или другими родственниками.%% Только две тысячи из них — это воспитанники детских домов ДНР и ЛНР, которые прибыли вместе с руководителями и воспитателями этих учреждений. Из них только 358 детей были устроены в семьи», — пояснял дипломат постпредства РФ при ООН Роман Кашаев.