Путин посещает Монголию с официальным визитом

Как и пять лет назад, Путин примет участие в праздновании годовщины совместной победы советских и монгольских войск над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. Кроме того, у российского президента запланированы предметные переговоры и несколько двусторонних встреч. Завершит визит торжественный прием.
Обширная программа визита
Ухнаагийн Хурэлсух встретит российского коллегу у государственного дворца, затем Путин оставит запись в книге почетных гостей.
Как сообщала пресс-служба Кремля, два президента намерены обсудить «перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства», а также обменяться мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.
В числе тем для обсуждения, как анонсировал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сотрудничество Москвы и Улан-Батора в промышленности, сельском хозяйстве, железнодорожном транспорте.
«Отдельное внимание будет уделено вопросам образования, расширению преподавания на русском языке и обучению монгольской молодежи в российских вузах», — отмечал Ушаков. Встреча с учащимися школы улан-баторского филиала Российского экономического университета им. Плеханова, работающего на русском языке в столице Монголии уже 25 лет, также запланирована в программе визита.
Кроме того, Путин, как ожидается, встретится и с другими руководителями монгольского государства — председателем Великого государственного хурала (парламента) Дашзэгвийн Амарбаясгаланом и премьер-министром Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.
По итогам визита анонсировано подписание нескольких важных двусторонних документов. Как сообщила ТАСС министр охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата Монголии Салдангийн Одонтуяа, одним из них станет меморандум о совместной работе по охране Байкала и его притока — трансграничной реки Селенга.
Годовщина битвы на Халхин-Голе
Одно из центральных событий визита — празднование 85-й годовщины сражения на реке Халхин-Гол. Путин отмечал его важность для советско-монгольской и впоследствии российско-монгольской дружбы в направленном Ухнаагийн Хурэлсуху поздравлении. Президенты России как минимум с 2004 года уделяют особое внимание этой дате, а с 2009 года принимают и личное участие в празднование круглых годовщин советско-монгольской победы.
События на Халхин-Голе стали одним из ключевых эпизодов защиты независимости Монголии от японских интервентов и позволили не допустить вступления милитаристской Японии во Вторую мировую войну против Советского Союза. Командовал объединенной группировкой войск Георгий Жуков, для которого бои на Халхин-Голе стали первым крупным сражением.
По окончании кампании будущий Маршал Советского Союза был удостоен звания Героя Монголии, в Улан-Баторе на площади имени полководца открыт единственный в мире музей Жукова. Путин и Ухнаагийн Хурэлсух по традиции возложат к памятнику маршалу Жукову цветы.