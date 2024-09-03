Путин посещает Монголию с официальным визитом

Одно из центральных событий визита — празднование 85-й годовщины сражения на реке Халхин-Гол. Путин отмечал его важность для советско-монгольской и впоследствии российско-монгольской дружбы в направленном Ухнаагийн Хурэлсуху поздравлении. Президенты России как минимум с 2004 года уделяют особое внимание этой дате, а с 2009 года принимают и личное участие в празднование круглых годовщин советско-монгольской победы.