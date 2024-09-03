В Киргизии начинаются военные учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2024»

«Командно-штабное учение с КСОР ОДКБ “Взаимодействие — 2024”, специальное учение с силами и средствами разведки “Поиск — 2024”, силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ “Эшелон — 2024” проводятся… на территории Кыргызской Республики в период с 3 по 15 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы.
Все, кроме Армении
Отмечается, что в учениях примут участие контингенты вооруженных сил государств-членов ОДКБ: Белоруссии, России, Киргизии, Таджикистана, Казахстана и оперативные группы секретариата и объединенного штаба организации. Также ожидается участие подразделений МВД, Нацгвардии, МЧС и спецслужб стран-членов объединения.
Армянская сторона проинформировала ОДКБ, что участие в учениях не планирует. Республика ранее приостановила свое участие в организации.
Как сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков, в качестве наблюдателей на учения приглашены представители Алжира, Египта, Индии, Ирана, Китая, Монголии, Пакистана, Саудовской Аравии, Узбекистана, секретариатов ООН и ШОС, исполнительного комитета и антитеррористического центра СНГ.
Кроме того, на заключительном этапе учений будут присутствовать парламентарии — участники заседания Координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности парламентов стран-членов организации при совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
Цели и задачи
По словам Сердюкова, для дальнейшего развития коллективных сил и повышения их эффективности в ходе учений запланировано исследование актуальных на сегодняшний день вопросов: организации противовоздушного прикрытия воинских контингентов на этапе их перегруппировки и в ходе оперативного развертывания; взаимодействия командований с силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил при подготовке и ведении боевых действий.
Задачами учений начальник Объединенного штаба назвал совершенствование механизмов принятия и реализации решений на применение сил и средств, повышение слаженности и оперативной совместимости формирований при подготовке и проведении совместных операций, выработку и апробацию новых вариантов создания системы управления Коллективными силами. Также достигнуты договоренности о демонстрации возможностей современных образцов вооружения и военно-технического имущества, разработанных российскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Всего в учениях ОДКБ будут задействованы более 5 тысяч человек личного состава и свыше 900 единиц вооружения, военной и специальной техники.