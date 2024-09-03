В Киргизии начинаются военные учения стран ОДКБ «Взаимодействие-2024»

По словам Сердюкова, для дальнейшего развития коллективных сил и повышения их эффективности в ходе учений запланировано исследование актуальных на сегодняшний день вопросов: организации противовоздушного прикрытия воинских контингентов на этапе их перегруппировки и в ходе оперативного развертывания; взаимодействия командований с силами и средствами противовоздушной обороны вооруженных сил при подготовке и ведении боевых действий.