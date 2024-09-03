Власти Венесуэлы прокомментировали конфискацию самолета Мадуро Штатами

«Боливарианская Республика Венесуэла заявляет международному сообществу, что власти Соединенных Штатов Америки в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковали самолет, который использовался президентом Республики, оправдывая свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру», — говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем Telegram-канале министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.