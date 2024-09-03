МИД Украины назвал «тяжелым ударом» визит Путина в Монголию

Перед визитом МИД Украины призвал Монголию «исполнить обязательный международный ордер на арест и передать Путина Международному уголовному суду в Гааге». С таким же посылом выступил и сам суд: его представитель Фади эль-Абдалла заявил «Би-Би-Си», что МУС полагается на государства-участники, включая Монголию, в «исполнении своих решений» и что у Монголии, как и других членов суда, есть «обязательства сотрудничать с судом». Он не уточнил, чем для Монголии может быть чреват отказ выполнить ордер, лишь сказал, что в этом случае судьи МУС проинформируют об этом ассамблею государств-участников, которая «примет любые меры, которые она сочтет целесообразными».