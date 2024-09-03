Рок-группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии

Участники группы Брайан Молко и Стефан Олсдал заявили, что глубоко сожалеют об отмене выступления в Алма-Ате. По их словам, для этого есть веские косвенные причины, с которыми ничего не удалось сделать, а само решение не связано с профессионализмом организаторов.