Рок-группа Placebo отменила выступление в Казахстане и концерт в Грузии

Британская рок-группа Placebo не выступит на фестивале Park Live, который будет проходить в Казахстане 8 сентября, и отменила концерт в Грузии, запланированный на 12 сентября. Об этом говорится в сообщении группы в соцсетях.
Участники группы Брайан Молко и Стефан Олсдал заявили, что глубоко сожалеют об отмене выступления в Алма-Ате. По их словам, для этого есть веские косвенные причины, с которыми ничего не удалось сделать, а само решение не связано с профессионализмом организаторов.
Музыканты отметили, что ввиду отмены выступления в Казахстане провести концерт Placebo в Грузии будет «логистически невозможно», передает ТАСС.
Группа принесла извинения своим поклонникам, выразив надежду, что в будущем еще выступит в обеих странах.
Напомним, прошлым летом фронтмен Placebo Брайан Молко отметился громким высказыванием, оскорбив премьер-министра Италии Джорджу Мелони. В результате в отношении музыканта прокуратура Турина начала проверку.