Путин во Владивостоке проведет совещание по инфраструктуре Дальнего Востока

Во Владивосток глава государства отправится из Монголии, куда он прибыл с официальным визитом накануне. 3 сентября в Улан-Баторе Путин проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, обсудит мировую и региональную повестку и подпишет ряд двусторонних документов. Также президент России примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.