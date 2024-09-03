Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин во Владивостоке проведет совещание по инфраструктуре Дальнего Востока

В программе президента на ВЭФ — пленарное заседание, ряд переговоров и встреча с приморским губернатором.

Источник: PrimaMedia.ru

Президент России Владимир Путин после визита в Монголию 4 и 5 сентября будет работать во Владивостоке. Он проведет на полях IX Восточного экономического форума (ВЭФ) (16+) совещание по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. В графике главы государства запланирован ряд переговоров и встреча с губернатором Приморья Олегом Кожемяко. Центральной частью программы станет пленарное заседание форума, сообщает ИА PrimaMedia.

«Глава государства осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств, и проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа», — сообщила пресс-служба Кремля о программе на 4 сентября.

На этот же день запланированы переговоры президента России с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также беседы с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным.

4 сентября пройдет и рабочая встреча главы государства с губернатором Олегом Кожемяко.

Центральным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание с участием Владимира Путина, Анвара Ибрагима и Хань Чжэна, которое состоится 5 сентября.

Тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности».

Во Владивосток глава государства отправится из Монголии, куда он прибыл с официальным визитом накануне. 3 сентября в Улан-Баторе Путин проведет переговоры с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, обсудит мировую и региональную повестку и подпишет ряд двусторонних документов. Также президент России примет участие в торжественных мероприятиях в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

Визит организован по инициативе Хурэлсуха — он передал приглашение еще в октябре 2023-го в Пекине, на полях форума «Один пояс — один путь».

Отметим, что делегация Монголии во главе с предшественником нынешнего президента Халтмаагийном Баттулгой принимала участие в ВЭФ 2018 года. После пандемии коронавируса, в 2021 году, нынешний президент Монголии участвовал в форуме в режиме онлайн.