На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.
На ведомственном стенде представлен интерактивный экран с приложением, с помощью которого можно направить обращение в Генпрокуратуру РФ. Также на стенде работает сотрудник, который будет принимать обращения.
На стенде также работает интерактивный экран, с помощью которого можно узнать, когда было заключено соглашение о сотрудничестве Генеральной прокураторы РФ с прокуратурами других стран в Северной Америке, Европе, Африке, Азии и Южной Америке.
Восточный экономический форум проходит