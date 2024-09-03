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На ВЭФ начал работать стенд Генпрокуратуры

В рамках ВЭФ-2024 начал работать стенд Генпрокуратуры.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Стенд Генеральной прокуратуры РФ начал работать в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент РИА Новости.

На ведомственном стенде представлен интерактивный экран с приложением, с помощью которого можно направить обращение в Генпрокуратуру РФ. Также на стенде работает сотрудник, который будет принимать обращения.

На стенде также работает интерактивный экран, с помощью которого можно узнать, когда было заключено соглашение о сотрудничестве Генеральной прокураторы РФ с прокуратурами других стран в Северной Америке, Европе, Африке, Азии и Южной Америке.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.