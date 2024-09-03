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Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам

Гостям ВЭФ-2024 представили итоги госвизита Путина во Вьетнам 19—20 июня.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Итоги июньского государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам представили гостям ВЭФ, сообщает корреспондент РИА Новости.

Стенды «Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию» представлены на площадке Восточного экономического форума. Отдельно авторы отметили государственный визит Путина во Вьетнам, который состоялся в июне 2024 года. На стенде представлены фотографии визита, в том числе кадры с российско-вьетнамских переговоров, концерта в Большом оперном театре, церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина.

«Этот визит показал глубокие взаимные симпатии двух стран и народов в отношении друг друга. Было подтверждено совпадение внешнеполитических позиций двух стран, что открывает возможности их тесного сотрудничества в ближайшей исторической перспективе», — говорится на стенде, автором которого выступило Российское историческое общество.

Кроме того, отмечается, что «вьетнамское руководство продемонстрировало, что страна, несмотря на давление со стороны США, остается верным и доброжелательным партнером России».

Стенд, посвященный истории Вьетнама, включает в себя изображения архивных документов, фотохронику. Авторы также продемонстрировали копии российско-вьетнамских соглашений, поздравительные телеграммы лидеров двух стран.

На площадке ВЭФ-2024 пройдет международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Мероприятие приурочено к 75-летию установления деловых отношений двух стран.

Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам состоялся 19—20 июня. В ходе него Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.

Восточный экономический форум проходит 3—6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости — генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.