Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Итоги июньского государственного визита президента РФ Владимира Путина во Вьетнам представили гостям ВЭФ, сообщает корреспондент РИА Новости.
Стенды «Вьетнам: путь к независимости, справедливости и процветанию» представлены на площадке Восточного экономического форума. Отдельно авторы отметили государственный визит Путина во Вьетнам, который состоялся в июне 2024 года. На стенде представлены фотографии визита, в том числе кадры с российско-вьетнамских переговоров, концерта в Большом оперном театре, церемонии возложения венка к мавзолею Хо Ши Мина.
«Этот визит показал глубокие взаимные симпатии двух стран и народов в отношении друг друга. Было подтверждено совпадение внешнеполитических позиций двух стран, что открывает возможности их тесного сотрудничества в ближайшей исторической перспективе», — говорится на стенде, автором которого выступило Российское историческое общество.
Кроме того, отмечается, что «вьетнамское руководство продемонстрировало, что страна, несмотря на давление со стороны США, остается верным и доброжелательным партнером России».
Стенд, посвященный истории Вьетнама, включает в себя изображения архивных документов, фотохронику. Авторы также продемонстрировали копии российско-вьетнамских соглашений, поздравительные телеграммы лидеров двух стран.
На площадке ВЭФ-2024 пройдет международная научно-практическая российско-вьетнамская конференция. Мероприятие приурочено к 75-летию установления деловых отношений двух стран.
Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам состоялся
Восточный экономический форум проходит