Гостям ВЭФ представили итоги июньского госвизита Путина во Вьетнам

Государственный визит Владимира Путина во Вьетнам состоялся 19—20 июня . В ходе него Путин провел переговоры с высшим руководством Вьетнама, встретился с выпускниками российских вузов, принял участие в церемонии возложения венка к Мемориалу павшим героям в Ханое, посетил Мавзолей основателя вьетнамского государства Хо Ши Мина, а также ответил на вопросы журналистов. Кроме того, по итогам государственного визита было принято совместное заявление двух стран, а также подписаны различные документы о сотрудничестве.