Американский «проект Украина» принес разрушения и огромные жертвы, но Россия справится с этим вызовом. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Американский “проект Украина” принес разрушения и повлек за собой огромные жертвы славянского народа», — говорится в его комментарии, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Однако нет никаких сомнений в том, что Россия справится с новым вызовом для своей безопасности, а цели и задачи спецоперации будут полностью выполнены, убежден посол.
По его словам, в США никого не смущают поступающие из Курской, Белгородской областей данные о потерях среди россиян, разрушенных в том числе при помощи американского оружия домах, больницах, мостах. В Вашингтоне игнорируют очевидные факты зверств неонацистов, указал глава российской дипмиссии.
Никакие поставки истребителей или дальнобойных ракет, не говоря уже о направлении наемников, не изменят ситуацию на поле боя, подчеркнул Антонов. Он добавил, что судьба оборудования и оружия, поступающего на Украину из США, очевидна: оно будет уничтожено.
Ранее Антонов рассказал, что контакты с администрацией США не являются постоянными и, в целом, носят эпизодический характер. В большинстве случаев, отметил он, чиновники Белого дома или Госдепа встречаются с российскими дипломатами для того, чтобы вручить очередной демарш и отчитаться затем перед руководством.