Антонов: Американский «проект Украина» принес славянскому народу огромные жертвы

Ранее Антонов рассказал, что контакты с администрацией США не являются постоянными и, в целом, носят эпизодический характер. В большинстве случаев, отметил он, чиновники Белого дома или Госдепа встречаются с российскими дипломатами для того, чтобы вручить очередной демарш и отчитаться затем перед руководством.