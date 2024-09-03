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Ганчев: Харьков и область будут освобождены, для обеспечения безопасности России

БЕЛГОРОД, 3 сен — РИА Новости. Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России, но говорить о сроках преждевременно, заявил в интервью РИА Новости глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Источник: РИА "Новости"

«Я никогда не даю ложных обещаний и не могу это делать, поэтому я не стану называть сроки. Но я практически уверен в том, что уже достаточно скоро наша земля будет освобождена от укронацистов», — сказал собеседник агентства.

Все процессы, которые происходят на территории Харьковской области, направлены на создание санитарной зоны для обеспечения безопасности российских регионов, пограничных с территорией Украины, отметил Ганчев.

«Оно обусловлено однозначно освобождением территории как минимум Харьковской области», — добавил глава администрации.

Как заявил ранее президент Владимир Путин, Россия вынуждена отодвигать линию фронта в Харьковской области, чтобы снизить количество террористических атак на Белгород и другие населенные пункты.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, создание буферной зоны продолжится до тех пор, пока российские регионы не будут в безопасности от обстрелов со стороны украинских военных.