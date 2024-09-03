Алаудинов рассказал об уничтожении техники ВСУ на Курском направлении

«Сегодня такой разнобой разной уничтоженной техники на нашем направлении. Хочу сказать, что сегодня бойцы спецназа “Ахмат”, бойцы 2-й бригады специального назначения очень хорошо поработали, 11-я десантно-штурмовая бригада тоже хорошо поработала, 165-я тоже, все ребята сегодня поработали на славу. Хочу перечислить, что за сегодняшний день уничтожено: одна (американская) ББМ Stryker, (хорватская) РСЗО RAK-12, станция РЭБ, ЗРК “Тунгуска”, артиллерийское орудие, пункт БПЛА, где у них была расположена база… САУ одна уничтожена, миномет 120-й, пункт управления БПЛА еще один, два пикапа и еще один миномет», — сказал он на видео, опубликованном в его Telegram-канале.