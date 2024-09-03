Минвосток: В 1,5 раза больше студентов из других регионов стали поступать в ДФО

Она отметила, что позитивные тенденции — эффект реализуемого дальневосточного трека федеральной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток», благодаря котрому университеты получили дополнительные средства на реализацию проектов развития вузов, синхронизированных со стратегией развития Дальнего Востока, регионов, предприятий и их реальных потребностей в специалистах. В том числе, в новых индустриях, которые формируются на Дальнем Востоке — в частности, в нефтехимической промышленности.