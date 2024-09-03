Минвосток: В 1,5 раза больше студентов из других регионов стали поступать в ДФО

Количество абитуриентов, которые приезжают учиться на Дальний Восток из других регионов, увеличилось в 1,5 раза.
Об этом сообщила заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева на сессии «Приоритет-2030: обеспечение технологического суверенитета и развития Дальнего Востока», организованной Минобрнауки РФ в рамках Восточного экономического форума.
По словам замминистра, в 2024 году, по предварительным данным, в 1,5 раза увеличилось количество абитуриентов, приезжающих учиться в дальневосточные вузы из других регионов и стран.
Образовательный миграционный отток из ДФО — когда молодые люди поступают в вузы, расположенные в других регионах страны — в прошлом году сократился на 3%, добавила она. В 2024-ом сохраняется позитивная динамика.
Она отметила, что позитивные тенденции — эффект реализуемого дальневосточного трека федеральной программы «Приоритет 2030. Дальний Восток», благодаря котрому университеты получили дополнительные средства на реализацию проектов развития вузов, синхронизированных со стратегией развития Дальнего Востока, регионов, предприятий и их реальных потребностей в специалистах. В том числе, в новых индустриях, которые формируются на Дальнем Востоке — в частности, в нефтехимической промышленности.
«Наша цель — до 2030 года победить образовательную миграцию и привлечь новых абитуриентов из других регионов», — отметила Эльвира Нургалиева.