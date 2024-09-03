КНР и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта России и Украины

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китай и ЮАР считают, что российско-украинский конфликт должен быть разрешен политически — путем мирных переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы.