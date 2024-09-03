КНР и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта России и Украины

«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса», — указано в документе.
Китай и ЮАР призывают стороны конфликта соблюдать три принципа: «не допускать расширения поля боя, не допускать эскалации боевых действий и не допускать подливания масла в огонь какой-либо стороной».
2 сентября президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним переговоры, по итогам которых стороны приняли решение повысить уровень сотрудничества до «всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру».