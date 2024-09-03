Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КНР и ЮАР выступили за политическое разрешение конфликта России и Украины

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Китай и ЮАР считают, что российско-украинский конфликт должен быть разрешен политически — путем мирных переговоров. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран по итогам переговоров в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента ЮАР Сирила Рамапосы.

Источник: РИА "Новости"

«Обе стороны согласились, что инклюзивный диалог и мирные переговоры являются единственным возможным политическим способом найти долгосрочное решение для кризиса», — указано в документе.

Китай и ЮАР призывают стороны конфликта соблюдать три принципа: «не допускать расширения поля боя, не допускать эскалации боевых действий и не допускать подливания масла в огонь какой-либо стороной».

2 сентября президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Пекин. Председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним переговоры, по итогам которых стороны приняли решение повысить уровень сотрудничества до «всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эру».