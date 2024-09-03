Радий Хабиров подписал в августе ряд важных указов: подробности.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в августе 2024 года ряд важных документов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».
Садоводам — по полмиллиона
В Башкирии в два раза больше садовых товариществ смогут получить по 500 тысяч рублей на развитие. Такие изменения в свой ранний указ 7 августа внес Радий Хабиров. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации РБ, с 1 января 2025 года, ежегодно в республике 20 лучших садоводческих товариществ получат гранты Главы РБ по 500 тысяч рублей каждый на реализацию инфраструктурных проектов. Ранее указом Главы республики было учреждено 10 таких грантов.
Система поддержки садоводства и огородничества в Башкирии начала создаваться в 2019 году инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова и стала одной из лучших в России. В республике выработаны основные направления господдержки СНТ и сформирована необходимая нормативная база. «За два года мы выделили на эти цели 366 млн рублей. Поддержали почти 300 СНТ. В этом году направим сюда ещё 225 млн рублей», — сказал Радий Хабиров 2 марта на третьем всероссийском форуме «СМАРТ-садовод» в Уфе. Тогда Глава вручил 10 сертификатов по 500 тысяч рублей председателям лучших СНТ Башкирии и предложил увеличить число таких грантов до 20. На форуме презентовали государственную информсистему «Мой сад — Башкортостан», сообщал Башинформ.
Призовые спортсменам
В Башкирии внесли изменения в положение о денежном поощрении спортсменов, занявших призовые места на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских олимпийских играх, а также в мировых и европейских соревнованиях в составе сборных команд России. Указ об этом 9 августа подписал Радий Хабиров. Из документа, в частности, следует, что спортсмены, занявшие первое место на чемпионате мира, получат 500 тысяч рублей, за второе и третье места полагается 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. А за победу на чемпионате Европы, Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов и играх БРИКС — 250 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей. Столько же призовых спортсмены получат за 1, 2 и 3 места на Кубке мира, информировал Башинформ.
В режиме ЧС
В августе в Башкирии на территориях 50 районов и города Кумертау ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели посевов после сильных дождей. Распоряжение об этом 22 августа подписал Глава республики. Региональный режим ЧС действует до 11 сентября. Минсельхозу поручено принять меры по смягчению последствий переувлажнения почвы. Согласно распоряжению, до 5 сентября хозяйствам рекомендуется направить в ведомство документы, обосновывающие ущерб от гибели сельхозкультур и затраты на их выращивание. Контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-премьера — министра сельского хозяйства РБ Ильшата Фазрахманова.
Юбилей просветителя
В 2024 году в Башкирии пройдут праздничные мероприятия, посвященные 170-летию со дня рождения выдающегося просветителя мордовского народа Авксентия Юртова. Указ об этом 19 августа подписал Глава Башкирии. Радий Хабиров постановил утвердить состав республиканского оргкомитета и план проведения юбилейных мероприятий в честь просветителя. Они будут проводиться за счет бюджетных ассигнований и внебюджетных источников. Контроль за исполнением указа возложен на первого вице-премьера правительства РБ Урала Кильсенбаева, возглавившего оргкомитет по подготовке к мероприятию.
Форум интеллигенции
А с 17 по 19 сентября 2024 года в Уфе пройдет XVII Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества Независимых Государств. Соответствующий указ Радия Хабирова опубликован на портале правовой информации республики. Глава Башкирии поручил создать оргкомитет по подготовке к предстоящему форуму и разработать план мероприятий. Источники
финансового обеспечения расходов, связанных с реализацией указа, определит правительство республики.
Продлили выплаты…
27 августа Глава Башкирии своим указом продлил срок повышенных выплат гражданам, подписывающим контракт с минобороны России. Ранее, с 10 июля этого года Радий Хабиров увеличил выплату контрактникам с 205 тысяч до 505 тысяч рублей. Меры поддержки можно было получить до 31 августа 2024 года. Теперь, согласно новой редакции документа, срок повышенных выплат продлен до 31 октября этого года. С учётом федеральных выплат, контрактники от Башкирии суммарно единовременно получат 1 млн 205 тысяч рублей, уточнил Башинформ.
…и расширили меры поддержки
Также в Башкирии воины СВО и члены их семей получат еще один вид льготы. Соответствующие изменения в план мероприятий по оказанию содействия участникам СВО внес Радий Хабиров. По распоряжению Главы Башкирии наши воины, их родители, супруги и дети освобождены от платы за проезд по платным дорогам регионального и межмуниципального значения. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РБ.
Глава Башкирии Радий Хабиров уделяет особое внимание поддержке участников СВО и их семей. По решению Главы республики в Башкирии в дополнение к федеральным мерам принят свой пакет мер поддержки воинов СВО. «В 2023 году мы направили на поддержку участников СВО 5,1 млрд рублей, в этом году предусмотрели в бюджете еще 6,1 млрд рублей», — сообщил Радий Хабиров. Полный справочник мер поддержки семей участников СВО в материале Башинформа.
Фестиваль возвращается
В Башкирии для развития традиций отечественного театрального искусства для детей и молодежи возродят фестиваль «Колонсак». Указ об этом 29 августа подписал Глава республики. Как сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации РБ, начиная с 2025 года и далее каждые три года в Башкирии будет проводиться Международный театральный фестиваль спектаклей для детей и молодежи «Колонсак» («Жеребёнок»). Он будет финансироваться из регионального бюджета и внебюджетных средств. Правительству республики поручено создать оргкомитет по подготовке и проведению театрального фестиваля.
По данным Башинформа, фестиваль «Колонсак» с большим успехом проводился в 90-е годы прошлого века. Идея его возрождения обсуждалась в 2019 году в Госсобрании РБ.
Ко Дню республики
По занавес месяца, 30 августа, Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о подготовке и проведении Дня Республики в 2024 году. В ознаменование 34-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Республики Башкортостан Радий Хабиров постановил утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению Дня Республики в 2024 году. Оргкомитет разработает и утвердит план мероприятий, посвященных этому событию.
Муниципалитетам рекомендовано провести в октябре в городах и селах торжественные мероприятия, а также обеспечить праздничное оформление общественных зданий и жилых кварталов и проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных Дню Республики, сообщил Башинформ. Оргкомитет по подготовке к празднику возглавил руководитель администрации Главы РБ Максим Забелин.