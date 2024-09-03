Радий Хабиров подписал в августе ряд важных указов: подробности.

В Башкирии внесли изменения в положение о денежном поощрении спортсменов, занявших призовые места на олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских и юношеских олимпийских играх, а также в мировых и европейских соревнованиях в составе сборных команд России. Указ об этом 9 августа подписал Радий Хабиров. Из документа, в частности, следует, что спортсмены, занявшие первое место на чемпионате мира, получат 500 тысяч рублей, за второе и третье места полагается 300 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно. А за победу на чемпионате Европы, Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов и играх БРИКС — 250 тысяч, 200 тысяч и 100 тысяч рублей. Столько же призовых спортсмены получат за 1, 2 и 3 места на Кубке мира, информировал Башинформ.