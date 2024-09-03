Игорь Кобзев: Для меня Усть-Ордынский округ — стратегическая территория

Во встрече приняли участие первый заместитель председателя регионального парламента Кузьма Алдаров, заместитель Губернатора — руководитель администрации Усть-Ордынского округа Анатолий Прокопьев, мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев, министры областного Правительства, некоторые из них, кто не смог лично присутствовать, общались с жителями по видеосвязи.
Встреча началась с минуты молчания, присутствующие почтили память погибших на СВО земляков. Затем глава региона вручил благодарственные письма и наградные часы семьям погибших и участникам СВО.
«Члены Правительства и все жители Иркутской области отдают дань уважения мужеству, чести и достоинству всех военнослужащих, которые выполняют важную миссию, участвуя в специальной военной операции по защите рубежей нашей родины. Мы благодарим вас за мирное небо, которое есть у нас сейчас в Иркутской области. Спасибо вам за это и низкий поклон!», — обратился к присутствующим Губернатор.
Глава региона поблагодарил за работу и помощь фронту всех активных жителей района, вручил благодарственные письма, а также первые удостоверения трем многодетным семьям района — Батомункуевым Балдану и Светлане, Дячок Андрею и Анне, Мунхажеевым Андрею и Анжеле.
Обсуждая вопрос обеспечения связью и Интернетом отдаленных населенных пунктов, Игорь Кобзев сообщил, что в России стартовало уже ставшее традиционным голосование за населенные пункты, которые нуждаются в подключении к мобильной связи и Интернету. Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Голосование продлится до 17 ноября. Жители Иркутской области могут поддержать те населенные пункты региона, где, по их мнению, связь нужна в первоочередном порядке. Принять в нем участие можно как на «Госуслугах» (https://www.gosuslugi.ru/inet), так и с помощью обычного почтового отправления на адрес Минцифры РФ, отмечает пресс-служба областного Правительства.
Одним из самых важных вопросов для жителей района остается строительство и ремонт образовательных учреждений. Школы в поселке Усть-Ордынский перегружены, также нужна новая школа в селе Капсал. Глава региона отметил, что решением этого вопроса может стать положительный опыт иркутских школ, в частности, строительство нового блока для начальной школы и проведение капитального ремонта для основного здания образовательного учреждения. Дал поручение министерству образования обсудить этот вопрос с руководителями школ района.
Говоря о дальнейших планах развития района при обсуждении ремонта дорог, министр транспорта Максим Лобанов сообщил, что за последние годы и на плановый период до 2026 года в дорожную инфраструктуру Эхирит-Булагатского района инвестирована и предусмотрена общая сумма более 2,3 млрд рублей, это более 50 км ремонтных работ. Всего в районе 353 км дорог, половина уже приведена в нормативное состояние. В 2025 году начнется ремонт автомобильной дороги Усть-Ордынский — Качуг — Захал, продолжится ремонт дороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово, а также будет сделано искусственное освещение на подъезде в поселок Усть-Ордынский.
«Состоялся хороший деловой разговор, администрация округа работала и работает на развитие Усть-Ордынского округа. Поселок Усть-Ордынский — это столичный поселок, и взаимодействие с коллегами из Правительства области хорошо организовано, все объекты находятся на нашем бдительном контроле», — подчеркнул Анатолий Прокопьев.
Говоря о том, что Усть-Ордынский округ почти полностью сельскохозяйственный, 50% крупного рогатого скота региона выращивают именно здесь, Губернатор дал поручение руководству округа и министерству сельского хозяйства провести на территории округа встречу с фермерами, руководителями сельхозпредприятий, руководителями сельских администраций, чтобы обозначить все необходимые вопросы для дальнейшего развития территории.
«У района большие планы. Мы начинаем капитальный ремонт Дома культуры в микрорайоне Совхоз, стартует строительство мусоросортировочного комплекса -важнейший объект для всего региона, один из трех, которые будут построены в Иркутской области. Все вопросы, которые стоят на контроле Губернатора, решаются, это дает нам уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул Геннадий Осодоев.
«Для меня УОБО — стратегическая территория. Идентичность, культура, все, что связано с историческим наследием, должно здесь сохраниться. При этом важно развитие в самых разных сферах. Вместе мы будем решать эти вопросы», — подчеркнул Губернатор.