Игорь Кобзев: Для меня Усть-Ордынский округ — стратегическая территория

Обсуждая вопрос обеспечения связью и Интернетом отдаленных населенных пунктов, Игорь Кобзев сообщил, что в России стартовало уже ставшее традиционным голосование за населенные пункты, которые нуждаются в подключении к мобильной связи и Интернету. Программа устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Голосование продлится до 17 ноября. Жители Иркутской области могут поддержать те населенные пункты региона, где, по их мнению, связь нужна в первоочередном порядке. Принять в нем участие можно как на «Госуслугах» (https://www.gosuslugi.ru/inet), так и с помощью обычного почтового отправления на адрес Минцифры РФ, отмечает пресс-служба областного Правительства.