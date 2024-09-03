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Куйвашев обратился к уральцам в День солидарности в борьбе с терроризмом

С трагедии в Беслане, где во время захвата школы погибли сотни детей и взрослых, прошло 20 лет.

Губернатор Свердловской области обратился к жителям региона в связи Днем солидарности в борьбе с терроризмом, который появился в нашей стране после трагедии в Беслане.

«Мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал от рук террористов, отдаем дань уважения мужеству и храбрости тех, кто по служебному долгу и соображениям совести противостоит агрессорам, рискуя своей жизнью, защищает жизнь других», — говорится в обращении Евгения Куйвашева.

Губернатор отметил, что в регионе ведется системная работа по обеспечению безопасности и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Он выразил уверенность, что свердловчане всегда будут твердо стоять на страже безопасности и благополучия Отечества.