Куйвашев обратился к уральцам в День солидарности в борьбе с терроризмом

«Мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал от рук террористов, отдаем дань уважения мужеству и храбрости тех, кто по служебному долгу и соображениям совести противостоит агрессорам, рискуя своей жизнью, защищает жизнь других», — говорится в обращении Евгения Куйвашева.