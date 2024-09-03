В Челябинске открылись важные для региона и страны факультеты

Про факультет для прорыва в промышленности и новых технологиях
В День знаний, 1 сентября, на базе ЮУрГУ открылся новый факультет «Мехатроники и робототехники» — совместный проект вуза и Челябинского кузнечно-прессового завода. Он направлен на подготовку кадров для первого в России предприятия по производству промышленных роботов. В рамках факультета студенты будут изучать уникальные образовательные программы по десяти актуальным направлениям.
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор области Алексей Текслер, ректор ЮУрГУ Александр Вагнер и генеральный директор ЧКПЗ Андрей Гартунг.
— Это, действительно, большое, знаковое событие не только для Челябинской области, но и для всей нашей страны, — считает Алексей Текслер. — Когда мы говорим о будущем, мы говорим о том, что одно из самых важных направлений — это наш технологический суверенитет. Добиться его без новых, современных технологий невозможно. Робототехника — это то направление, которое создаёт конкурентное преимущество для любой страны. И Челябинская область должна стать лидером в стране по образовательной составляющей в части подготовки специалистов для робототехники и мехатроники. Это единый проект, который объединяет все направления, начиная со школы, потом вуз, параллельно практика на предприятии и подготовка самой сильной инженерной школы по робототехнике и мехатронике.
Соглашение между вузом и ЧКПЗ о реализации совместных образовательных проектов, в том числе факультета «Мехатроника и робототехника», было подписано в апреле. В соответствии с соглашением ЧКПЗ инвестировал средства в создание комфортных условий обучения, предоставление качественного оборудования, оплату обучения студентов, выплату стипендий, организацию практики на предприятии, а также гарантированное прохождение практик и последующее трудоустройство всех выпускников на ЧКПЗ.
— В нашем регионе сложилась уникальная ситуация, когда возможности власти, бизнеса и образования объединились для прорыва в промышленности и новых технологиях. Хочу выразить благодарность Алексею Леонидовичу и Александру Рудольфовичу, которые, подобно ледоколам, ведут наш регион вперёд, открывая образовательные и инфраструктурные проекты, — сказал генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг. — Благодаря их усилиям наш регион точно станет лидером в технологиях. Чтобы быть лучшими в мире, нам нужны лучшие специалисты. Средний балл ЕГЭ у наших поступивших студентов выше показателя по области и близок к уровню ведущих технических вузов, хотя мы только начали работать на факультете.
Конкурс на факультет «Мехатроники и робототехники» был больше 10 человек на место.
Студенты факультета будут изучать уникальные образовательные программы по актуальным направлениям: автотранспортному, энергетическому, аэрокосмическому, машиностроению, материаловедению и технологиям. На все направления подготовки в 2024 году поступили 295 студентов, а заявления подали более 3000 абитуриентов.
— Факультет — это один из элементов большой системы формирования центра федерального уровня по промышленной робототехнике, — отметил ректор ЮУрГУ Александр Вагнер. — Расчётная мощность факультета составляет примерно полторы тысячи студентов всех курсов, всех программ. В этом году поступили ребята с очень высокими баллами, конкурс был большой, так как данное направление вызвало у них большой интерес.
После торжественного открытия факультета робот-андроид Ваня провёл почётным гостям экскурсию по лабораториям и учебным аудиториям.
Алексей Текслер акцентировал, что предприятие и вуз не ограничиваются созданием нового факультета. Партнёры планируют развивать проекты в рамках межуниверситетского кампуса мирового уровня в Челябинске. В планах — создание научно-производственной ассоциации машиностроения и робототехники (НПА «МИР»), лабораторий.
Также в 2023 году ЧКПЗ стал индустриальным партнёром целого ряда губернаторских инженерных классов в школах и лицеях региона. Предприятие активно работает с учреждениями СПО, является участником проекта «Профессионалитет».
Про факультет для элиты металлургии и машиностроения
А 2 сентября на базе ЮУрГУ открыли ещё один новый факультет — «Машиностроения и технологий». Это совместный проект вуза и ПГ «Конар», который направлен на подготовку кадров для предприятий в сфере металлургии и машиностроения по пяти уникальным для России и региона образовательным программам.
— Здесь будет готовиться элита металлургии, машиностроения, — считает Алексей Текслер. — Уже скоро студенты перейдут отсюда на наши предприятия, чтобы развивать нашу страну. Основная задача, которая перед нами стоит, — это технологический суверенитет нашей страны. И без качественного образования, без практико-ориентированного подхода в образовании это невозможно. Очень рад, что партнёром факультета является ПГ «Конар». Благодарю руководителя предприятия Валерия Вячеславовича Бондаренко. Объединение усилий университета и индустриального партнёра даёт замечательный результат: современную материально-техническую базу и возможность полученные знания максимально быстро применить на практике.
Семестр на новом факультете начали 104 студента.
— Главное, конечно, сейчас на факультете — это преподаватели, это программа, которую здесь будут преподавать, — считает генеральный директор ПГ «Конар» Валерий Бондаренко. — Для этого порядка 30 преподавателей сядут за парты и будут учиться в лучших школах, прежде всего в Сколково. Сколковская школа будет разрабатывать специально под наш факультет самые современные программы, чтобы затем это всё донести до студентов. День открытия факультета — это только начало большого пути, потому что пока создано только пространство. Конечно, мы располагаем самыми современными лабораториями, которые студенты будут посещать на наших предприятиях. Но ещё раз: самое главное сегодня здесь — это преподаватели. И именно контакт преподавателей, студентов и предприятия даст тот результат, который мы ожидаем.
Важно, что студенты факультета будут обеспечены местами для практики на производстве, начиная с 1-го курса. Также планируется организовывать посещения студентами ведущих предприятий страны и гарантированное трудоустройство выпускников.
Алексей Текслер подчеркнул, что формирование факультета «Машиностроение и технологии» призвано перезапустить базовые отрасли машиностроения в регионе на новом инновационном уровне. Кроме того, здесь появится новая дисциплина «Динамические машины», а также новые партнёры. К примеру, в нефтеперерабатывающей отрасли заинтересована подключиться компания «Транснефть» и другие.
Инженерный кадровый потенциал — ценный ресурс для развития региона, поэтому программы подготовки начинаются со школьной скамьи. В прошлом году открылись первые губернаторские инженерные классы в школах области. У каждого из них уже есть индустриальные партнёры. В ЮУрГУ открылась передовая инженерная школа «Сердце Урала». Также инженерное направление будет одной из основных составляющих челябинского межуниверситетского кампуса.
Про обновление государственного промышленно-гуманитарного техникума
Ещё в первый день нового учебного года губернатор посетил Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум, который участвует в проекте «Профессионалитет».
Здесь открыт образовательно-производственный кластер по отрасли «Металлургия», обновлены мастерские и запущена работа по современным, востребованным программам совместно с индустриальными партнёрами проекта, в числе которых — ЧТПЗ, ТМК ЭТЕРНО и ТМК — Трубопроводные решения.
Директор техникума Евгений Валахов презентовал новое оборудование: роботизированную, ручную полуавтоматическую, аргонодуговую сварки, эмуляторы сварочных технологий и другое.
— Посмотрел материально-техническую базу техникума, подготовку в целом наших студентов, и хочу сказать, что это один из лучших центров по соответствующему направлению не только в нашем регионе, но и в стране, — резюмировал Алексей Текслер. — С этого года будет работать направление, связанное и с промышленной робототехникой. Конечно, главный индустриальный партнёр — ЧТПЗ, уже много лет вместе с техникумом готовят специалистов по востребованным специальностям, и очень здорово. Мы эту работу будем продолжать.
Федеральный проект «Профессионалитет» реализуется в Челябинской области с 2022 года. В новом учебном году к восьми образовательно-производственным центрам (кластерам) присоединились ещё пять кластеров по отраслям «Машиностроение», «Топливно-энергетический комплекс», «Индустрия робототехники», а также по отрасли «Клиническая и профилактическая медицина». Всё это позволяет создать современную материально-техническую базу в учреждениях. В 2025 году будут запущены ещё четыре кластера — в горнодобывающей отрасли, атомной промышленности и металлургии в Сатке, Аше, Юрюзани и Пласте.
Что касается строительства на базе ЮУрГУ и ЧелГУ межуниверситетского кампуса стоимостью 16,7 миллиарда рублей, то первый этап его возведения уже завершён. Это две гостиницы для студентов на 336 мест. Какими они получились, читайте и смотрите в видео на «Пчеле».