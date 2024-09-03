В Челябинске открылись важные для региона и страны факультеты

— Главное, конечно, сейчас на факультете — это преподаватели, это программа, которую здесь будут преподавать, — считает генеральный директор ПГ «Конар» Валерий Бондаренко. — Для этого порядка 30 преподавателей сядут за парты и будут учиться в лучших школах, прежде всего в Сколково. Сколковская школа будет разрабатывать специально под наш факультет самые современные программы, чтобы затем это всё донести до студентов. День открытия факультета — это только начало большого пути, потому что пока создано только пространство. Конечно, мы располагаем самыми современными лабораториями, которые студенты будут посещать на наших предприятиях. Но ещё раз: самое главное сегодня здесь — это преподаватели. И именно контакт преподавателей, студентов и предприятия даст тот результат, который мы ожидаем.